Certinia (in precedenza FinancialForce) offre una piattaforma Services-as-a-Business che alimenta e collega tutti gli aspetti delle operazioni di servizi, dalla stima e fornitura dei servizi alla gestione del successo del cliente, alla pianificazione finanziaria e alla contabilità. Le soluzioni PSA (Professional Services Automation), Customer Success ed ERP dell'azienda, fornite sulla piattaforma cloud leader di Salesforce, offrono la possibilità di gestire un'attività di servizi connessi, fornire servizi intelligenti e raggiungere l'agilità aziendale. Con sede a San Jose, California e uffici in tutto il mondo, Certinia è sostenuta da Haveli Investments, General Atlantic e Salesforce Ventures. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.certinia.com.

Sito web: certinia.com

