UberConference è un sistema di videoconferenza basato su cloud di Dialpad, una società privata con sede a San Francisco, in California. La società, precedentemente nota come Firespotter Labs, è stata co-fondata da Craig Walker un anno dopo essere stato il primo imprenditore residente presso Google Ventures. Prima del lancio di UberConference, Firespotter ha lanciato un'applicazione per posti a sedere nei ristoranti chiamata NoshList.

Sito web: uberconference.com

