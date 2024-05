Adm Cloud è un ERP o Sistema di Gestione Aziendale nel Cloud che offre elevate funzionalità operative per tutti i tipi di aziende impegnate a crescere. Offre un'esperienza utente potente, intuitiva e completa che si traduce in risultati tangibili sia internamente che per i tuoi clienti. Questa piattaforma è stata progettata per aiutare i dirigenti di oggi ad automatizzare i processi di contabilità, vendite, acquisti, finanza, gestione umana, produzione e logistica, ottimizzandoli. Ciò è possibile grazie alla sua configurazione modulare che consente di integrare nella piattaforma base i moduli richiesti dall'azienda, ogni volta che è necessario. La Business Intelligence integrata fa parte della sua proposta di valore differenziante; molto rilevante per coloro che necessitano di dati reali in tempo reale per prendere decisioni e raggiungere i propri obiettivi in ​​modo rapido e semplice, sfruttando questa soluzione 100% cloud, web e mobile.

Sito web: admcloud.net

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Adm Cloud. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.