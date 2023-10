You Only Livez Twice alias YOLT est un jeu dans lequel vous devez survivre en tant qu'humain contre la horde de zombies. Le jeu comporte 7 niveaux dans différents environnements tels qu'une forêt, une ville, une ferme et un vieux navire de la marine. La difficulté par niveau va du didacticiel à presque impossible. D'ailleurs, cela ne doit pas être un problème, car une fois que vous êtes mangé par les zombies, vous pouvez simplement rejoindre leur camp et attraper les humains. Vous pouvez terminer les niveaux avec un statut A en tant qu'humain ou un statut B en tant que zombie. WASD - moveMouse - lookClick - shootYou Only Livez Twice a été créé par Ben McMahan. Il était l'ancien créateur principal du célèbre Google Doodles.

Site Web : poki.com

