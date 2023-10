We Become What We Behold est un jeu pointer-cliquer créé par Nicky Case. Dans ce jeu unique de 5 minutes, le joueur capture l'actualité avec son appareil photo. Choisir ce qu'il faut inclure et ce qu'il faut exclure du cadre façonne le reste de l'histoire des carrés et des cercles. Commencez par capturer les petits malentendus entre un cercle et un carré, et observez comment vos décisions augmentent la tension entre la masse des cercles et des carrés. On peut dire que le jeu révèle comment les médias sociaux amplifient les petites différences en monstruosités grossières. Maintenant, allez-y et commencez à faire votre travail jusqu'à ce que le point culminant de l'histoire se déroule sous vos yeux (ou vos lentilles). Choisirez-vous la paix ou la violence dans We Become What We Behold ? Faites glisser l'indicateur de l'appareil photo et cliquez pour obtenir une photo. Assurez-vous d'obtenir des photos uniques et mouvementées. We Become What We Behold a été créé par Nicky Case. C'est leur premier jeu sur Poki ! Assurez-vous de soutenir le développeur sur Patreon.

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à We Become What We Behold. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.