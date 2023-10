Village Builder est un jeu de stratégie dans lequel votre objectif est de construire une colonie à partir de zéro. Choisissez l'une des cartes de départ et commencez par placer quelques maisons, puis passez à des bâtiments plus avancés destinés à augmenter votre culture, votre production, vos ressources et bien plus encore. Lorsque vous sélectionnez une unité et survolez une tuile pour la placer, vous verrez des chiffres indiquant le nombre de points que vous obtiendrez grâce au placement. Lorsque vous survolez une unité, vous verrez les conditions requises pour la placer, telles que les tuiles voisines obligatoires. Assurez-vous de tirer le meilleur parti de vos colonies en prêtant attention à ces détails. Chaque bâtiment réussi s'accumulera pour passer au niveau supérieur. Cela vous donne plus d'unités parmi lesquelles choisir et une façon unique de faire progresser votre civilisation ! Alors allez-y, explorez chaque carte et développez un empire qui résistera à l'épreuve du temps ! Utilisez le bouton gauche de la souris ou votre doigt pour sélectionner, placer, améliorer, déplacer ou supprimer une unité. Village Builder a été créé par Project GD. C'est leur premier jeu sur Poki ! Saviez-vous que Village Builder est un projet open source ? Vous pouvez suivre le développement du jeu en visitant leur page Github. Vous pouvez jouer à Village Builder gratuitement sur Poki. Village Builder peut être joué sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Village Builder. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.