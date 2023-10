Stealing the Diamond est le troisième volet de la populaire série de jeux Henry Stickmin. Aidez Henry Stickmin à pénétrer dans un musée et à voler des diamants. Choisissez l’une des méthodes risquées pour obtenir le diamant et observez les conséquences de vos actes. Cette aventure pointer-cliquer vous met dans la peau d'un voleur de bijoux. Vous devez prendre des décisions dangereuses à chaque étape du processus de braquage. Choisissez les bonnes actions pour vous en sortir avec les diamants ! Vous pouvez trouver tous les jeux Henry Stickman sur Poki pour jouer gratuitement en ligne dès maintenant. Utilisez le bouton gauche de la souris pour interagir avec les objets. Stealing the Diamond a été créé par Puffballs United. Jouez à leurs autres jeux légendaires Henry Stickmin sur Poki : briser la banque, s'échapper de la prison, infiltrer le dirigeable et fuir le complexe.

