Escaping the Prison est le deuxième volet de la série Legacy d'Henry Stickmin. Votre objectif est de dépasser les gardes sans vous faire prendre. Vous pouvez choisir parmi une variété d'outils à chaque étape du jeu : fichier, téléphone portable, perceuse, boisson NrG, téléporteur et lance-roquettes. Si vous faites tous les bons choix, vous pourriez vous en sortir vivant ! Avez-vous déjà compris toutes les fins possibles ? Vous pouvez échapper à la Lame Way, à la Sneaky Way ou à la Badass Way ! Vous pouvez retrouver tous les jeux Henry Stickman sur Poki pour jouer gratuitement en ligne dès maintenant. Utilisez le bouton gauche de la souris pour interagir avec les objets. Utilisez la variété d'outils disponibles à chaque niveau pour dépasser les gardes. Escapeing the Prison a été créé par Puffballs United. Jouez à leurs autres jeux légendaires Henry Stickmin sur Poki : briser la banque, voler le diamant, infiltrer le dirigeable et fuir le complexe.

Site Web : poki.com

