Infiltrating the Airship est le quatrième volet de la populaire série de jeux Henry Stickmin. Essayez de ne pas échouer lors d'une mission mortelle dans le ciel ! Infiltrer le dirigeable vous met au défi de prendre des décisions risquées dans des situations de vie ou de mort. Vous commencerez par choisir l’écouteur, le boulet de canon, le pistolet grappin ou la main collante. Chaque scène présente une nouvelle façon de mourir. Avez-vous déjà compris toutes les fins possibles ? Vous pouvez trouver tous les jeux Henry Stickman sur Poki pour jouer gratuitement en ligne dès maintenant. Utilisez le bouton gauche de la souris pour interagir avec les objets. Infiltrating the Airship a été créé par Puffballs United. Jouez à leurs autres jeux légendaires Henry Stickmin sur Poki : briser la banque, s'échapper de la prison, voler le diamant et fuir le complexe.

Site Web : poki.com

