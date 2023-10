Marble Run est un jeu de simulation dans lequel vous pouvez construire votre propre piste de billes en 3D. Construisez une piste en utilisant des blocs de bois sculptés ou des rails. Il existe même des objets spéciaux que vous pouvez utiliser comme un ascenseur, un ventilateur, un canon et bien plus encore ! Choisissez une bille et commencez à créer votre piste. Vous pouvez même placer des lampes sur la piste ou basculer entre un fond de jour ou de nuit. Créez votre parcours, testez-le et n'oubliez pas de sauvegarder ! Pouvez-vous créer une superbe piste Marble Run ? Contrôles : Construire - clic gauche de la sourisVue d'ensemble - clic droit de la souris (maintenir)Zoom - défilementDéplacement - touches fléchéesÀ propos du créateur : Marble Run a été créé par Patyuk Games. C'est son premier jeu sur Poki !

