Vous pensez être un maître de la réaction ? Jouez au jeu Glitch Dash et découvrez-le ! Glitch Dash est un jeu d'évitement d'obstacles à la première personne à la fois serein et stressant dans lequel vous devez rester sur vos gardes pour survivre. Vous pouvez jouer à Glitch Dash gratuitement, mais chaque seconde est précieuse lorsque vous faites un écart pour collecter des diamants et restez à l'écart des dangers rebondissants qui signifient une mort instantanée ! Les diamants achètent des points de contrôle et sauvegardent, alors continuez à les collecter. Cette version en ligne de Glitch Dash est le seul véritable moyen de découvrir le jeu comme le voulait le développeur David Marquardt, alors venez jouer à Glitch Dash sur Poki dès maintenant pour tester vos compétences ! Contrôles : Touches fléchées - Déplacer l'espace - JumpConseils et astuces : - Glitch Dash est un jeu très difficile, alors ne vous découragez pas si vous êtes bloqué – continuez simplement à essayer ! - Chaque diamant vaut la peine d'être collecté, mais si vous ne parvenez pas à l'obtenir, concentrez-vous sur la fin de l'étape. À propos du créateur : Glitch Dash est créé par le développeur solo David Marquardt basé en Suède. Les autres jeux de David incluent le jeu de réflexion caméléon Pull My Tongue.

Site Web : poki.com

