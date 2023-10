Greg le caméléon a faim, et seul le pop-corn pourra le satisfaire ! Aidez Greg à remplir son ventre de sa nourriture préférée en résolvant plus de 85 énigmes savoureuses et éprouvantes dans 5 mondes dans Pull My Tongue. Tirez la langue de Greg vers le pop-corn, mais faites attention à éviter les zappers, les pointes et autres dangers qui bloquent son chemin ! Si cela ne suffit pas pour tester votre puzzle, il y a également 3 étoiles à collecter dans chaque niveau de Pull My Tongue, afin que vous puissiez montrer votre perspicacité ET aider Greg à prendre une délicieuse collation ! À propos du créateur : Pull My Tongue est créé par développeur solo David Marquardt basé en Suède. Les autres jeux de David incluent le jeu de puzzle sans fin Glitch Dash.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Pull My Tongue. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.