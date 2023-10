Burrito Bison Revenge est un jeu de plateforme dans lequel vous incarnez un bison survolant la ville pour récupérer votre portefeuille volé au pays des bonbons. Lancez-vous dans les airs avec toute votre force et piétinez tout ce qui est en vue ! Rebondissez sur les oursons gommeux doux pour étendre votre distance, effectuez des claquements de corps au bon moment pour prendre de l'élan et explorez d'autres scénarios amusants et fous comme le détournement de voitures, le pilotage de navires et même le vol vers le ciel pour un impact ultime. L'argent que vous avez gagné dans le jeu peut être dépensé en améliorations pour rendre votre voyage plus long et plus puissant. Pouvez-vous débloquer chaque mise à niveau et vaincre chaque boss unique ? Appuyez sur Espace lorsque le compteur atteint le centre absolu pour pouvoir commencer avec un lancement puissant. Prenez de l'élan en appuyant sur le bouton Slam au bon moment. Slam - Clic gauche de la souris ou SpaceBurrito Bison Revenge a été développé en 2012 par Juicy Beast, une équipe canadienne de développement de jeux. Plus tard, il a été porté en HTML5 par AwayFL. Il s'agit de leur premier jeu sur Poki ! Burrito Bison Revenge n'est jouable que sur votre ordinateur pour le moment. Vous pouvez jouer à Burrito Bison Revenge gratuitement sur Poki. Il y a 19 mises à niveau que vous pouvez acheter dans le jeu, chacune avec son propre indicateur de progression. Il existe deux modes de jeu : Normal et Survie. Vous devez terminer le jeu une fois pour débloquer le mode Survie.

