Blood Drift est un jeu de voiture dans lequel vous conduisez en ville et écrasez des zombies. Attachez votre ceinture, portez vos lunettes de soleil et profitez de ce jeu passionnant tout en débloquant des véhicules surprenants ! Déplacer - Touches fléchées C'est le premier jeu de Zero Flag Games sur Poki !

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Blood Drift. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.