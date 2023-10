Zing MP3 est une application musicale gratuite dotée de nombreuses fonctionnalités exceptionnelles pour vous aider à vivre la meilleure expérience musicale sur votre appareil mobile. Zing MP3 vous propose une boutique de musique en ligne riche et de haute qualité avec une gamme complète de genres, constamment mise à jour avec le nouveau contenu le plus en vogue, classé par album, vidéo, artiste, catégories de classement, Top 100 et sujets musicaux d'actualité. Zing MP3, un service de streaming musical, a été lancé en août 2007 et se compose actuellement de 2 versions : site Web et application sur les plateformes iOS, Android et Windows Phone. L'application Zing MP3 sur smartphone est l'une des rares applications les plus téléchargées au Vietnam ces dernières années.

Site Web : mp3.zing.vn

