Telavox est une entreprise technologique européenne du secteur des télécommunications qui propose une plate-forme de communication de premier plan avec des solutions de téléphonie, PBX, chat et bien plus encore intelligentes et efficaces. Fondée en 2003 et dont le siège est à Malmö, en Suède, Telavox emploie actuellement plus de 360 ​​​​employés. La plateforme Telavox compte plus de 300 000 sièges affaires avec 60 000 clients, opérationnels dans 9 comtés.

Site Web : telavox.com

