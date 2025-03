Logiciel de suivi des appels entrants - Applications les plus populaires - États-Unis

Invoca

Invoca est une plateforme d'exécution des revenus qui connecte les équipes marketing et commerciales pour les aider à suivre et à optimiser le parcours d'achat afin de générer plus de revenus. En utilisant une plate-forme complète d'exécution des revenus avec des intégrations approfondies avec les principales plates-formes technologiques, les équipes commerciales peuvent mieux connecter leurs investissements dans les médias payants directement aux revenus, améliorer l'engagement numérique et offrir les meilleures expériences d'acheteur pour générer davantage de ventes. Avec Invoca, les plus grandes marques grand public, notamment AutoNation, DIRECTV, Mayo Clinic, Mutual of Omaha et Verizon, obtiennent des résultats incroyables alimentés par des données indéniables. Invoca a levé 184 millions de dollars auprès d'investisseurs en capital-risque de premier plan, notamment Upfront Ventures, Accel, Silver Lake Waterman, H.I.G. Partenaires de croissance et Salesforce Ventures. Invoca aide les entreprises à stimuler la croissance de leurs revenus en libérant de nouvelles données provenant des appels, afin qu'elles puissent acquérir et fidéliser plus de clients pour moins d'argent. Avec la plateforme d'exécution des revenus d'Invoca, les entreprises obtiennent des résultats incroyables : * Les équipes marketing, comme celle de Rogers Communications, améliorent la qualité des prospects et réduisent les coûts d'acquisition de 82 % * Les centres de contact, comme celui de MoneySolver, améliorent les performances des agents et les taux de conversion de 100 % * Les entreprises multisites – comme Renewal by Andersen – augmentent de près de 50 % les rendez-vous fixés par téléphone.