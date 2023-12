SalesBoss est une plateforme logicielle tout-en-un de vente, de marketing, de communication et d'automatisation destinée aux entreprises locales de tous secteurs, notamment les services à domicile, la vente au détail, l'automobile, l'immobilier, les services professionnels, etc. SalesBoss combine la puissance des ventes, du marketing, des SMS, des e-mails, des appels, du calendrier, du chat en ligne, de la boîte de réception, du pipeline, des avis, des paiements, des sites Web, des entonnoirs et de l'automatisation dans une seule solution basée sur l'IA. De la capture et du développement de leads à la conclusion de transactions et à la fidélisation des clients, Salesboss vous aide à gérer l'ensemble de votre pipeline de ventes sur une seule plateforme facile à utiliser. De plus, ses capacités d'automatisation intégrées permettent de gagner du temps et d'augmenter l'efficacité en automatisant les tâches répétitives. Les entreprises locales peuvent organiser leurs données, générer plus de prospects, créer des pipelines solides et conclure davantage de transactions plus rapidement.

Site Web : salesboss.ai

