Shape est un logiciel d'automatisation des ventes et du marketing spécialement conçu, doté de fonctionnalités prédéfinies qui peuvent être configurées pour n'importe quelle entreprise. L'interface facile à utiliser responsabilise vos équipes et consolide tous les aspects de votre entreprise sur une seule plateforme d'IA. Shape Software offre un espace de collaboration permettant à vos équipes de rester alignées et efficaces dans tout ce qu'elles font, qu'il s'agisse de rationaliser votre pipeline de ventes, d'impliquer davantage de prospects avec des séquences marketing et des publicités numériques, d'entretenir les relations clients, de communiquer de manière transparente ou de suivre des projets. Commencez à augmenter vos revenus avec Shape dès aujourd'hui.

Site Web : setshape.com

