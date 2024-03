Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Lyyti est la principale plateforme de réussite d'événements qui vous aide à créer des événements en direct, en ligne et hybrides. Le genre de personnes qui favorisent des rencontres significatives, établissent des relations solides et conduisent à de meilleures affaires. Les fonctions automatisées de Lyyti pour l'inscription, la communication, les rapports et les commentaires garantissent que chaque événement est un succès pour les participants et les organisateurs.

Site Web : lyyti.com

