LOU - Powered by Evosus - est un logiciel d'entreprise cloud destiné aux entreprises de vente au détail, de services sur le terrain et de gestion d'entrepôts/stocks. Ce puissant logiciel d'entreprise ERP tout-en-un aide les entreprises à gagner du temps en les éliminant du papier, des feuilles de calcul ou de plusieurs applications. L'équipe Evosus a aidé plus de 500 entreprises à se rationaliser et à se développer sur 20 ans. Nous avons mis à profit ces 20 années de bonnes pratiques pour créer des logiciels d'entreprise 100 % cloud et 100 % géniaux. LOU couvre la vente au détail - le service - l'inventaire - l'optimisation des itinéraires - la planification - les rapports et les finances qui s'intègrent à QuickBooks en ligne.

Site Web : evosus.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à LOU. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.