FloQast, un fournisseur de plateforme d'opérations financières et comptables créé par des comptables pour des comptables, permet aux organisations d'opérationnaliser l'excellence comptable. Reconnu par plus de 2 600 équipes comptables – dont Twilio, Los Angeles Lakers, Zoom et Snowflake – FloQast améliore la façon dont les équipes comptables travaillent, permettant aux clients de rationaliser et de gérer la clôture financière, les opérations financières et comptables ainsi que les programmes de conformité. Avec FloQast, les équipes peuvent utiliser les dernières avancées de la technologie de l'IA pour gérer tous les aspects de la clôture de fin de mois, réduire leur charge de conformité, rester prêtes pour les audits et améliorer la précision, la visibilité et la collaboration dans l'ensemble de la fonction financière. FloQast est régulièrement classé n°1 sur tous les sites d'avis d'utilisateurs. Apprenez-en davantage sur FloQast.com.

Site Web : floqast.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à FloQast. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.