Wave est une société qui fournit des services financiers et des logiciels aux petites entreprises. Wave a son siège social dans le quartier de Leslieville à Toronto, au Canada. Le premier produit de l'entreprise était un logiciel de comptabilité en ligne gratuit conçu pour les entreprises de 1 à 9 employés, suivi d'un logiciel de facturation, de finances personnelles et de numérisation de reçus (OCR). En 2012, Wave a commencé à se lancer dans les services financiers, d'abord avec Payments by Wave (traitement des cartes de crédit) et Payroll by Wave, suivis par Lending by Wave en février 2017, qui a depuis été interrompu.

Site Web : my.waveapps.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Wave. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.