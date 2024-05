Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Rabbet apporte efficacité, précision et transparence au secteur complexe du financement de la construction. La plateforme utilise l'apprentissage automatique pour analyser les documents et connecter les informations afin de réduire la charge administrative, de garantir une conformité vérifiable et d'accélérer la prise de décision pour les prêteurs et les promoteurs immobiliers. Anciennement Contrat Simplement.

Site Web : rabbet.com

