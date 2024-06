Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Des appels plus intelligents pour les entreprises agiles. Cradle est l'outil ultime pour les entreprises modernes, changeant la façon dont les entreprises communiquent avec les clients. Cradle aide les équipes de vente et d'assistance à rester en contact avec vos clients depuis un bureau, en déplacement, ensemble ou à distance. Les administrateurs peuvent ajouter instantanément des utilisateurs et des numéros pour plus d'évolutivité et obtenir des informations approfondies sur les utilisateurs grâce à de puissants outils de reporting. Réservez une démo ou un essai sans risque pour voir Cradle en action.

Site Web : cradle.io

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Cradle.io. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.