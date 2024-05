Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

CollabNow est la première solution de visioconférence, de partage d'écran et d'intelligence conversationnelle entièrement cryptée, simple à utiliser et ne nécessitant aucun téléchargement. Avec la possibilité de partager plusieurs écrans simultanément, de réfléchir sur des tableaux blancs virtuels et de permettre aux participants de mettre en pause et d'agrandir le contenu présenté, CollabNow offre un moyen plus immersif, sécurisé et fiable de collaborer virtuellement à un prix imbattable.

Site Web : collabnow.ai

