Une solution robuste de webinaire et de vidéoconférence. Prise en charge jusqu'à 10 000 participants avec une disponibilité leader du marché de 99,98 %. Aucune installation requise avec accès depuis n'importe quel appareil ou navigateur (16 langues prises en charge). Retrouvez toutes vos fonctionnalités préférées, notamment les questions et réponses, le chat en direct, le partage d'écran, l'enregistrement dans le cloud, les quiz, le tableau blanc et bien plus encore. MyOwnConference propose un compte gratuit avec jusqu'à 20 participants et une utilisation à vie.

Site Web : myownconference.com

