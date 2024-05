Certinia (anciennement FinancialForce) propose une plateforme de services en tant qu'entreprise qui alimente et connecte tous les aspects des opérations de services, de l'estimation et de la fourniture des services à la gestion de la réussite des clients, en passant par la planification financière et la comptabilité. Les solutions Professional Services Automation (PSA), Customer Success et ERP de l'entreprise, fournies sur la plateforme cloud leader de Salesforce, offrent la possibilité de gérer une entreprise de services connectés, de fournir des services intelligents et d'atteindre l'agilité commerciale. Basée à San Jose, en Californie, et disposant de bureaux dans le monde entier, Certinia est soutenue par Haveli Investments, General Atlantic et Salesforce Ventures. Pour plus d’informations, visitez www.certinia.com.

Site Web : certinia.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Certinia. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.