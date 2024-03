Big Mailer

Plateforme de marketing par e-mail abordable - Bulk + Drip + Transactional - Gratuit jusqu'à 1 000 contacts BigMailer prend en charge tous les principaux types de campagnes par e-mail - groupées, automatisées, goutte à goutte, répondeurs automatiques, rss vers email et transactionnels - et permet aux expéditeurs de gros volumes de consolider tous leurs e-mails. activités sur une seule plateforme. La gestion de marque intégrée permet d'optimiser les flux de travail pour les agences, les grandes équipes, les entreprises multi-produits et les créateurs ayant plusieurs projets. Invitez un nombre illimité d'utilisateurs ou de clients avec le niveau d'autorisation approprié et modifiez l'accès à tout moment. Option marque blanche disponible sur les forfaits agence et entreprise. Les rebonds, les désabonnements et les réclamations sont traités automatiquement. Option en libre-service pour exporter ou supprimer des listes à tout moment sans contacter l'assistance. Options flexibles pour la gestion des modèles d'e-mails : créez de superbes modèles optimisés pour les mobiles avec notre éditeur glisser-déposer, ou utilisez notre éditeur classique pour gérer vos modèles de marque existants et les modifier sous forme de texte enrichi ou de code. Hébergez un nombre illimité d'images à utiliser dans vos modèles. Partagez les modèles sélectionnés entre les marques. Tous les comptes démarrent avec le niveau gratuit, aucun CC requis.

