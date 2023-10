Atlas Obscura est un magazine en ligne et une agence de voyages basée aux États-Unis. Elle a été fondée en 2009 par l'auteur Joshua Foer et le documentariste/auteur Dylan Thuras. Il catalogue les destinations de voyage inhabituelles et obscures via du contenu généré par les utilisateurs.

Site Web : atlasobscura.com

