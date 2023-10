The Left Behind - A Forgotten Hill Tale es un juego de terror con elementos de apuntar y hacer clic, acertijos ingeniosamente diseñados y una historia única. ¿Puedes ayudar a un alma antigua a obtener la libertad? En la entrada más reciente del universo de Forgotten Hill, ¡una nueva ala del misterioso museo está abierta para que la explores junto con una nueva y escalofriante historia! Examina tu entorno en cada habitación. Lea notas antiguas, preste atención a los detalles y recopile piezas de rompecabezas que podrían usarse para resolver un artilugio en una de las distintas salas del museo. Si estás perdido, simplemente usa el ícono del signo de interrogación en la habitación correcta para pedir una pista. Así que adelante y empieza a descubrir los oscuros secretos de algunos personajes interesantes. Este juego puede mantenerte al borde de tu asiento, pero tu corazón se sentirá tan liviano como una pluma después de terminarlo. Haz clic en los elementos que te interesen para recogerlos y guardarlos en tu inventario. Desde allí puedes hacer clic en ellos y usarlos en otros elementos o puertas del juego. The Left Behind - A Forgotten Hill Tale fue creado por FM Studio. Tienen muchos juegos legendarios en Poki como Rise of Pico, Forgotten Hill: The Armario, Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Patio de recreo, Colina Olvidada: Otoño, Colina Olvidada: Titiritero y Colina Olvidada: Cirugía. ¡No olvides jugar Pixel Volley, Smash Car Idle y Smash Car Idle 2 también! Puedes jugar The Left Behind - A Forgotten Hill Tale gratis en Poki. The Left Behind - A Forgotten Hill Tale solo se puede jugar en tu computadora por ahora.

Sitio web: poki.com

