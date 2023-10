Grand Mini Slam es un juego de deportes único en el que debes recoger y lanzar cada pelota al lado del oponente. En este trepidante desafío, debes ser rápido de pie para agarrar rápidamente una pelota entrante y lanzarla. Si tu lado está totalmente vacío y el lado del oponente está lleno de bolas, ganas la ronda. Asegúrate de utilizar los potenciadores que aparecen de vez en cuando para sacar ventaja del juego. ¡No olvides revisar el vestuario para mejorar tu personaje y desbloquear nuevas máscaras! Mover: flechas A/D o izquierda/derecha. Dash: presiona dos veces A/D o flechas izquierda/derecha. Recoger y lanzar la pelota: barra espaciadora, S o abajo. arrowGrand Mini Slam es creado por FM Studio. Tienen muchos juegos legendarios en Poki como Rise of Pico, Forgotten Hill: The Armario, Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Patio de recreo, Colina Olvidada: Otoño, Colina Olvidada: Titiritero y Colina Olvidada: Cirugía. ¡No olvides jugar Pixel Volley, Smash Car Idle y Smash Car Idle 2 también!

Sitio web: poki.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a Grand Mini Slam. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.