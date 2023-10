Forgotten Hill: The Armario 2 es la aterradora secuela de apuntar y hacer clic de The Armario, desarrollada por FM Studio. Justo a tiempo para Halloween, continúas tu viaje. Después de comprar un hermoso guardarropa y encontrar una llave dorada mientras pescaba, las cosas empiezan a cambiar. Un día, la casa se siente vacía y descubres que tus hijas han desaparecido... ¡Explora la casa y busca cualquier pista que puedas encontrar! Quizás te lleven hasta tus hijas... ¿Estás listo para esta nueva aventura de Halloween que te provocará escalofríos? ¿Cómo jugar a Forgotten Hill: The Armario 2? Haz clic en los objetos que te interesen para recogerlos y guardarlos en su inventario. Desde allí puedes hacer clic en ellos y usarlos en otros elementos o puertas del juego. ¿Atascado? Prueba el ? ícono para ver si puedes obtener una pista. Forgotten Hill: The Armario 2 es creado por FM Studio. Tienen otros fantásticos juegos de terror en Poki como Forgotten Hill: The Armario, Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Titiritero y Forgotten Hill: Cirugía. ¡No olvides jugar Pixel Volley también!

Sitio web: poki.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a Forgotten Hill: The Wardrobe 2. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.