Rise of Pico es un aterrador juego de apuntar y hacer clic desarrollado por FM Studio. ¿Estás listo para la nueva aventura del universo de Forgotten Hill? En esta aventura, se te ha asignado la extraña tarea de encontrar a la criatura que escapó del laboratorio. ¡Lleva a Pico de regreso a su jaula sin importar el costo! Explora la espaciosa casa y resuelve varios acertijos para ayudar a capturar a la criatura. Haga clic en el signo de interrogación para obtener sugerencias si está atascado. ¡Prepárate para una aventura que te hará sentir escalofríos! Haz clic en los elementos que te interesen para recogerlos y guardarlos en tu inventario. Desde allí puedes hacer clic en ellos y usarlos en otros elementos o puertas del juego. Rise of Pico es creado por FM Studio. Tienen otros fantásticos juegos de terror en Poki como Forgotten Hill: The Armario, Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Titiritero y Forgotten Hill: Cirugía. ¡No olvides jugar Pixel Volley también!

Sitio web: poki.com

