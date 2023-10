Grandma's Delicious Cakes es un aterrador juego de apuntar y hacer clic desarrollado por FM Studio. Es un capítulo nuevo y emocionante de la serie Forgotten Hill. Esta vez la historia trata sobre una anciana que hornea deliciosos pasteles. ¿Qué puede salir mal? Usa tus habilidades para resolver cada rompecabezas. ¿Quedó atascado? Utilice la función de pistas para avanzar más en la historia. ¿Podrás resolver los acertijos de Grandma's Delicious Cakes? Cómo jugar: Haz clic en los elementos que te interesen para recogerlos y guardarlos en tu inventario. Desde allí puedes hacer clic en ellos y usarlos en otros elementos o puertas del juego. Acerca del creador: Grandma's Delicious Cakes es creado por FM Studio. Tienen otros juegos en Poki: Pixel Volley, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Puppeteer, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Surgery, Little Cabin in the Woods y Desilusión de Forgotten Hill: la biblioteca.

Sitio web: poki.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a Grandma's Delicious Cakes. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.