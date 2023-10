Forgotten Hill Disillusion: Flora&Fauna es la segunda parte de un nuevo capítulo de la serie Forgotten Hill. Ábrete camino por el museo y descubre la flora y la fauna de Forgotten Hill. Completa todos los acertijos para aprender más sobre la historia de Forgotten Hill. Cómo jugar: Haz clic en los elementos de interés para recogerlos y almacenarlos en tu inventario. Desde allí puedes hacer clic en ellos y usarlos en otros elementos o puertas del juego. Forgotten Hill Disillusion: Flora&Fauna es creado por FM Studio. Tienen otros fantásticos juegos de terror en Poki como Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Puppeteer, Forgotten Hill: Surgery y Desilusión de Forgotten Hill: la biblioteca. ¡No olvides jugar Pixel Volley también!

