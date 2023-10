Forgotten Hill: The Wardrobe 3

Forgotten Hill: The Armario 3 es la aterradora secuela de apuntar y hacer clic de The Armario y The Armario 2, desarrollada por FM Studio. Justo a tiempo para Halloween, la historia se ramifica en otra emocionante y emotiva aventura. Después de recibir un bonito guardarropa, nuestra protagonista y su familia se instalan en su casa felices y esperanzados. Sin embargo, un trágico accidente que ocurre cerca del armario deja a nuestro personaje desesperado y solo. Nuestro trabajo es explorar las misteriosas habitaciones de la casa en la que se encuentra este armario y resolver acertijos para reunirnos con un ser querido perdido. Hay folletos e instrucciones sobre cómo comunicarse con los muertos en el juego, así que asegúrate de realizar todas estas tareas para completar el ritual. ¿Estás listo para otra aventura de Halloween que te provocará escalofríos? Haz clic en los elementos que te interesen para recogerlos y guardarlos en tu inventario. Desde allí puedes hacer clic en ellos y usarlos en otros elementos o puertas del juego. ¿Atascado? Prueba el ? ícono para ver si puedes obtener una pista. Forgotten Hill: The Armario 3 es creado por FM Studio. Tienen otros fantásticos juegos de terror en Poki como Rise of Pico, Forgotten Hill: The Armario 2, Forgotten Hill: The Armario, Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento : Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Titiritero y Forgotten Hill: Cirugía. ¡No olvides jugar Pixel Volley también!

