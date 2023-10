Smash Car Idle 2 es un juego de gestión inactivo creado por FM Studio. ¡Continúa aplastando autos con tus amigos en la secuela del increíble Smash Car Idle! Salta sobre el auto en tu pantalla y aplasta tan fuerte y rápido como puedas. ¡Te pagarán por esto! Gasta tu dinero en mejorar tu potencia y velocidad, ¡y pronto desbloquearás nuevos autos, amigos e incluso nuevos mundos! ¡Golpea, aplasta y gana dinero! Sigue tocando o haciendo clic para aplastar el auto y ganar dinero. Smash Car Idle 2 es creado por FM Studio. Tienen otros fantásticos juegos de terror en Poki como Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill. : Titiritero y Colina Olvidada: Cirugía. ¡No olvides jugar Pixel Volley también!

Sitio web: poki.com

