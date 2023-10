Forgotten Hill: The Wardrobe

Forgotten Hill: The Armario es un aterrador juego de apuntar y hacer clic desarrollado por FM Studio. Te enteras de que tu hermano está gravemente enfermo después de regresar de visita a casa desde un internado, y tiene algo que ver con las implacables criaturas que acechan y quieren jugar un juego mortal con él. Explora la casa y resuelve varios acertijos para ayudar a curar a tu hermano, y haz que te explique cómo todo esto está relacionado con el misterioso armario de una de las habitaciones. ¿Estás listo para esta aventura que te hará sentir escalofríos? Hay cosas más aterradoras que los esqueletos en el armario de la casa Anderson. Haz clic en los artículos que te interesen para recogerlos y guardarlos en tu inventario. Desde allí puedes hacer clic en ellos y usarlos en otros elementos o puertas del juego. Forgotten Hill: The Armario es creado por FM Studio. Tienen otros fantásticos juegos de terror en Poki como Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill. : Titiritero y Colina Olvidada: Cirugía. ¡No olvides jugar Pixel Volley también!

