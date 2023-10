Little Cabin in the Woods: A Forgotten Hill Tale es un juego de rompecabezas de apuntar y hacer clic con temática de terror desarrollado por FM Studio. Es la historia derivada más reciente de la popular serie Forgotten Hill. Esta vez, eres un joven con un pasado doloroso que vive en una cabaña misteriosa. ¿Será suficiente tu voluntad de escapar de una vida triste y aislada para salvarte de la tragedia que acecha a la vuelta de la esquina? ¡Prepárate para el equilibrio perfecto entre horror y campamento! Cómo jugar: Haz clic en los elementos que te interesen para recogerlos y almacenarlos en tu inventario. Desde allí puedes hacer clic en ellos y usarlos en otros elementos o puertas del juego. Acerca del creador: Little Cabin in the Woods: A Forgotten Hill Tale fue creado por FM Studio. Tienen otros grandes juegos de terror en Poki como Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Puppeteer y Forgotten Hill: Surgery. ¡No olvides jugar Pixel Volley también!

