Shoot'n'Shout Turbo es un juego de plataformas y acción en el que tendrás que poner a prueba tu puntería disparando a monstruos. ¡Extrañas criaturas alienígenas han invadido la Tierra y tú eres el único héroe que puede detenerlas! Toma tu arma y tu bazuca para eliminar a todos los enemigos y salvar el mundo en este juego de disparos basado en la física. Apunta con cuidado y dispara a todas las bestias, pero ten cuidado de no fallar ni desperdiciar tus balas; de lo contrario, ¡estamos todos condenados! Mantén presionado el mouse o mantenlo presionado para comenzar a apuntar. Suelte para disparar. Shoot'n'Shout Turbo es creado por FM Studio. Tienen otros fantásticos juegos de terror en Poki como Forgotten Hill Disillusion: Flora&Fauna, Rise of Pico, Forgotten Hill: The Armario 2, Forgotten Hill: The Armario, Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Cosas enterradas, Memento de Forgotten Hill: Love Beyond, Memento de Forgotten Hill: patio de recreo, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Titiritero y Forgotten Hill: Cirugía. ¡No olvides jugar Pixel Volley también! Puedes jugar Shoot'n'Shout Turbo gratis en Poki. Shoot'n'Shout Turbo se puede jugar en tu computadora, teléfono y tabletas.

Sitio web: poki.com

