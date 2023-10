Extreme Off Road Cars 3: Cargo es un juego de simulador de conducción de camiones en el que estás a cargo de entregar diversas cargas y paquetes a sus destinos correctos. Ten cuidado, ya que este juego pondrá a prueba tus habilidades de conducción con obstáculos, terreno accidentado y peligros ambientales. Desbloquearás nuevas áreas y vehículos si tienes éxito en tu trabajo. ¿Puedes practicar para ser el mejor conductor de camión del mundo? Deja tu carga en el destino correcto. Freno - Tecla espaciadora Conducir - Teclas de flecha Girar cámara - Botón izquierdo del mouse Extreme Off Road Cars 3: Cargo es creado por Brain Software. ¡Mira su otro juego Just Park It 11 en Poki!

Sitio web: poki.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a Extreme Off Road Cars 3: Cargo. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.