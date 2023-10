2 Player City Racing es un juego de simulador de carreras de autos en el que conduces por la ciudad según tus deseos. Puedes jugarlo solo en el modo para un jugador, pero también puedes disfrutar conduciendo con tus amigos si eliges el modo para dos jugadores. Si te entusiasma la idea de conducir a altas velocidades por la ciudad, ¡simula esa sensación en 2 Player City Racing! ¿Puedes vencer a todos tus oponentes hasta la línea de meta y verlos comerse el polvo? Adelante: tecla de flecha W o arriba Atrás: tecla de flecha S o abajo Cambiar de dirección: teclas de flecha A/D o izquierda/derecha 2 Player City Racing es creado por Brain Software. ¡Mira sus otros juegos Just Park It 11 y Extreme Off Road Cars 3: Cargo en Poki!

Sitio web: poki.com

