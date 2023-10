Extreme Off Road Cars es una desafiante experiencia 4x4 en la que podrás poner a prueba tus habilidades de conducción en terrenos accidentados y llenos de baches. Termina todos los niveles mientras actualizas tus vehículos y desbloqueas otros nuevos gastando las monedas de oro que recojas en el camino. Las etapas se vuelven exponencialmente más difíciles, por lo que debes ser lo más cuidadoso y ágil posible si quieres terminar este juego. ¿Hasta dónde puedes conducir en Extreme Off Road Cars? Usa las teclas de flecha del teclado para controlar la aceleración y el giro de tu vehículo e intenta controlarlo a través de una serie de obstáculos y caminos. Mover - WASD o teclas de flecha Freno - Espacio Adjuntar cabrestante - Haz clic con el botón izquierdo y tira del auto - CExtreme Off Road Cars 3: Cargo es creado por Brain Software. ¡Mira sus otros juegos Fortride: Open World, 2 Player City Racing y Just Park It 11 en Poki!

