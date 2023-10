Burnout Extreme Drift 2 es un juego de carreras de coches en 3D creado por Brain Software. Experimenta la emoción de ir a toda velocidad y derrapar en varias pistas en diferentes lugares. Las competiciones en este juego te ayudarán a ganar dinero y luego podrás gastar ese dinero para comprar autos mejores y más nuevos. Trabaja duro para dominar las pistas desafiantes y convertirte en el campeón mundial de deriva. Tu necesidad de velocidad quedará satisfecha con Burnout Extreme Drift 2. Conducir - WASD o teclas de flecha Freno - Barra espaciadora Burnout Extreme Drift 2 es creado por Brain Software. Juega sus otros juegos de autos en Poki: 18 Wheeler Cargo Simulator 2, Fortride: Open World, 2 Player City Racing 2, 2 Player City Racing, Just Park It 12, Extreme Off Road Cars y Car Drift Racers 2

