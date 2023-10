Monster Truck Racing Arena es un juego de carreras en 3D desarrollado por Brain Software. Sentir. La emoción y la adrenalina corren por tus venas con los poderosos camiones monstruo que presenta este juego. Hay 16 niveles desafiantes para que practiques y mejores, mientras ganas dinero para comprar camiones nuevos. Conducir y conducir - WASD o teclas de flecha Impulsar - ShiftMonster Truck Racing Arena fue creado por Brain Software. Tienen otros emocionantes juegos de carreras y deportes en Poki: Fortride: Open World, 2 Player City Racing, Just Park It 12, Extreme Off Road Cars y Car Drift Racers 2.

Sitio web: poki.com

