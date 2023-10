18 Wheeler Cargo Simulator 2 es un juego de entrega de carga en 3D creado por Brain Software. ¿Siempre has querido ganar dinero entregando diversos productos por todo el país y mejorar tu camión con el dinero que has ganado? En este juego, eres un camionero responsable de entregar y descargar los envíos al destino correcto sin dañar las cajas ni el camión. Continúe y complete cada nivel y compare sus puntajes con los de sus amigos. Conducir - WASD o teclas de flecha Freno - Barra espaciadora Alternar cámara - C18 Wheeler Cargo Simulator 2 es creado por Brain Software. Juega sus otros juegos de autos en Poki: Fortride: Open World, 2 Player City Racing 2, 2 Player City Racing, Just Park It 12, Extreme Off Road Cars y Car Drift Racers 2

Sitio web: poki.com

