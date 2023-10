Just Park It 11 es la undécima entrega de la serie de aparcamientos clásicos. Conduce un enorme camión por calles estrechas llenas de obstáculos y tráfico congestionado. Pase por el tráfico sin chocar el camión, estacione en el lugar correcto y complete todas las pistas caóticas meticulosamente diseñadas. ¿Puedes demostrar que eres un verdadero camionero? Estaciona tu vehículo sin perder toda tu salud. Freno - Tecla espaciadora Conducir - Teclas de flechaJust Park It 11 es creado por Brain Software. ¡Mira su otro juego Extreme Off Road Cars 3: Cargo en Poki!

Sitio web: poki.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a Just Park It 11. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.