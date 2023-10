Monster Truck Torment es un juego de carreras en 3D desarrollado por Brain Software. Equilibra tu conducción en escenarios oscuros pero visualmente impresionantes para demostrar tus habilidades. En este emocionante juego, disfrutarás de una jugabilidad estilo arcade, pero también verás nuevas y refrescantes mecánicas. Desde personalización de automóviles hasta acrobacias que desafían la física, este juego lo tiene todo. ¡Súbete a tu monstruoso camión y muéstrales a todos cómo se hace! Conducción y equilibrio - WASD o teclas de flecha Freno - Barra espaciadora Nitro - Cambio Monster Truck Torment fue creado por Brain Software. Tienen otros emocionantes juegos de carreras y deportes en Poki: Fortride: Open World, 2 Player City Racing, Just Park It 12, Extreme Off Road Cars, GP Moto Racing y Car Drift Racers 2.

Sitio web: poki.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a Monster Truck Torment. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.