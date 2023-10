Monster Truck Shadow Racer es un juego de carreras en el que el escenario está envuelto en oscuridad. Ábrete camino a través de todos los obstáculos y oponentes para ganar la carrera. ¡No olvides agarrar todas las cajas de combustible y asegúrate de realizar giros para obtener puntos extra! Hay más de 30 niveles en el juego y cuatro camiones nuevos para desbloquear. ¿Ya suena emocionante? Ya sabes lo que dicen sobre las carreras de camiones: ¡a medida que disminuye el brillo, aumenta la emoción! (No dicen eso, simplemente lo inventamos). Mover - W/S o teclas de flecha Freno - Impulso espacial - Cambio a la izquierda Monster Truck Shadow Racer es creado por BrainSoftware. ¡Mira sus otros juegos Fortride: Open World, Car Drift Racers 2, Extreme Off Road Cars 3: Cargo, Just Park It 11 y 2 Player City Racing en Poki!

Sitio web: poki.com

